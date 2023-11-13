الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: الآليات والدبابات الإسرائيلية تتمركز فى محيط مستشفى القدس من جميع الجهات

الدبابات الإسرائيلية
الدبابات الإسرائيلية

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الآليات والدبابات الإسرائيلية تتمركز في محيط مستشفى القدس من جميع الجهات وسماع أصوات قصف متواصلة في ظل التحضيرات لاخلاء المستشفى بمن فيه من مرضى وجرحى ومرافقوهم والكوادر الطبية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

خروج مستشفى القدس فى مدينة غزة عن الخدمة

كان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن، أمس الأحد، خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بشكل كامل، مؤكدا أن المستشفى يعاني من شلل كامل في تقديم الخدمات الإسعافية والطبية، مبينا أن المسافة بين مدخل المستشفى والآليات العسكرية والدبابات لا تزيد على 20 مترًا.

استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأُصيب آخرون، اليوم الإثنين، جراء تواصل قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، فيما لا يزال الآلاف عالقين في المستشفيات والمرافق الصحية.

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الآليات والدبابات الاسرائيلية محيط مستشفى القدس

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