الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مفوض الأونروا: مصر لم تغلق معبر رفح منذ بدء الأحداث بقطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن الحرب الدائرة في غزة تشكل جريمة تلطخ إنسانيتنا المشتركة، وأن آلة القتل الإسرائيلية لم تميز بين المدنيين من نساء وأطفال.

 

وأضاف أنني على علم ودراية بأن الجانب المصري لم يغلق معبر رفح يوما منذ بدء الأحداث حتى الآن، وأن إجراءات الجانب الآخر هي من تعرقل وتعيق وصول المساعدات إلى قطاع غزة.


وتابع فيليب لازاريني، في تصريح له، أن العالم شهد على الهواء مباشرة قتل الأبرياء بآلة القتل الإسرائيلية التي لم تميز ولم تستثن منها بشرا ولا حجرا ولا حتى الحيوان، مؤكدا أن الكل عرضة لآلة القتل الإسرائيلية سواء المدنيين من النساء والأطفال والشيوخ وحتى موظفي وكالة الأونروا قتل منها 146 شخصا منذ بدء الحرب وحتى اللحظة الحالية.

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آلة القتل الإسرائيلية لم تستثن بشرا أو حجرا


وأكد أنه ذاهب إلى مدينة غزة لرؤية الأوضاع على أرض الواقع، مؤكدا أنه طالب مرارا وتكرارا كل الضالعين والمجتمع الدولي لمحاولة إيقاف الحرب الدائرة في غزة أو على الأقل فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة، موضحا أن الحرب الدائرة في غزة والأوضاع على الأرض تشكل صعوبة وتحديا بالغا لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.


وأشار إلى أن الأوضاع في غزة ربما تتفاقم أكثر من ذلك إن لم يتحرك المجتمع الدولي لإيقاف هذه المجزرة الدائرة وإلا ستتحول إلى أكبر مأساة إنسانية يشهدها العالم في العصر الحديث.


وغادر مفوض الأونروا مطار العريش الدولي، في وقت سابق، متوجها إلى مدينة رفح، حيث يعبر من خلالها إلى مدينة غزة للاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع.

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