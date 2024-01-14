الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ساندرز لـ بايدن: واشنطن ليست بحاجة لدعم نتنياهو

بايدن
بايدن

دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى وضع مسافة بينه وبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو و”الحرب المروعة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني”.

حرب غزة

وقال ساندرز لصحيفة الجارديان البريطانية في مقابلة: إن كونك مؤيدًا لإسرائيل لا يعني أن واشنطن بحاجة إلى دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال ساندرز: “آمل أن يفهم (بايدن) أنه يمكنك أن تكون مؤيدًا لإسرائيل دون دعم نتنياهو والحرب المروعة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن الدعم الأمريكي للحرب في غزة قد يكون واحدًا من عدد من القضايا التي ستدفع الناخبين الديمقراطيين التقدميين إلى عدم الإدلاء بأصواتهم لصالح بايدن في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

وعندما سُئل عن حقيقة أنه لم يدعو بشكل خاص إلى وقف كامل لإطلاق النار في الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس الإرهابية، الأمر الذي أثار غضب زملائه التقدميين، وما إذا كانت هذه القضية يمكن أن تسبب انقسامات في جناحه في الحزب، قال ساندرز: " أعتقد أنه في نهاية المطاف، سنكون بخير."

وقال ساندرز للصحيفة: إنه وحلفاءه “يأملون أن يوضحوا للرئيس وفريقه أنهم لن يفوزوا في هذه الانتخابات ما لم يتوصلوا إلى أجندة تقدمية تتحدث عن احتياجات الطبقة العاملة في هذا البلد”. "

وقال ساندرز: "علينا أن نرى البيت الأبيض يتحرك بقوة أكبر فيما يتعلق بالرعاية الصحية والإسكان والإصلاح الضريبي والتكلفة المرتفعة للأدوية". “إذا تمكنا من جعل الرئيس يتحرك في هذا الاتجاه، فسوف يفوز؛ إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يخسر.

 وسبق وقال لشبكة سي بي إس في ديسمبر: "أعتقد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وملاحقة حماس، وليس الشعب الفلسطيني".

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دعم واشنطن لحرب غزة 

 وسبق وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب في الفترة من 1 إلى 20 ديسمبر أن نسبة قياسية من الجمهور الأمريكي تعتقد أن الحكومة الأمريكية لا تفعل ما يكفي لدعم إسرائيل في الحرب.

وعندما سألت مؤسسة غالوب عما إذا كانوا يعتقدون أن الولايات المتحدة تقدم الدعم الكافي لإسرائيل، قال 38% من المشاركين أن إسرائيل تتلقى القدر المناسب من الدعم. وقال 36% من المشاركين أن إسرائيل تحصل على الكثير من الدعم، بينما قال 24% إنها لا تحصل على ما يكفي.

وفقًا لمؤسسة غالوب، التي ظلت تطرح نفس السؤال بشكل دوري منذ عام 2001، فإن نسبة 24% الذين يقولون إن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي من أجل إسرائيل هي أعلى نسبة تم تسجيلها على الإطلاق.

ساندرز ​جو بايدن دعم إسرائيل الشعب الفلسطيني أثرت الحرب في غزة اخر اخبار الحرب في غزة الآن

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