تهديد بإغلاق كامل للوزارات الحكومية.. ميزانية 2024 تثير مخاوف فى مجلس الحرب الإسرائيلى

تصوت حكومة الاحتلال اليوم الأحد على رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة اعتبارًا من يناير 2025، مع مراعاة البيانات الاقتصادية والضرائب على أرباح البنوك وغيرها.

رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة

ووفقًا لما نقله موقع "والا" العبري، يتضمن المقترح الموزع على الوزراء زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% ابتداء من عام 2025، أي أنه مقابل كل معاملة تتم في الاقتصاد سيتم سداد ضريبة بنسبة 18%، ويمثل ذلك زيادة في الدخل بقيمة 7.2 مليار شيكل سنويًا، وبموجب الاقتراح، سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة في نوفمبر 2024 وفقًا لنسبة الدين إلى المنتج.

الموازنة الجديدة

ويتضمن مقترح الموازنة خفضًا حادًا في الوزارات الحكومية، بما فيها وزارتا الصحة والرعاية الاجتماعية، التي زاد عملها بشكل كبير وسيزداد أكثر بسبب علاج ضحايا الحرب، إلى جانب خفض كبير في ميزانيات وزارة الزراعة، وتقليص بقيمة 7.4 مليار شيكل على مشاريع النقل، خاصة في الضواحي، في وزارة الأمن الداخلي، فضلًا عن تقليص الخطة الخمسية للقضاء على الجريمة ومكافحة العنف.. إلخ.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريش: "إن تحديثات موازنة 2024 التي نضطر إلى إجرائها ليست سهلة على أحد منا، فكلنا كانت لدينا أحلام وطموحات لتحقيقها وكنا سعداء بإدراج الكثير منها في ملخصات الموازنة في الميزانية الأصلية، والآن نحن مضطرون للتخلي عن عدد غير قليل من الأحلام، وتحرير ميزانيات للمجهود الحربي، في الجبهة وهذا هو معنى المسئولية الوطنية".

وقال: "أعتقد أن الخطة التي صغناها بمشاورة واسعة النطاق صحيحة وجيدة ومتوازنة وليست مفرطة في المحافظة. إنها تدرك الاحتياجات والمهام، فضلًا عن القيود التي تواجهنا جميعًا. إنها تقلل من النفقات قليلًا ويزيد الدخل قليلًا، ولكن يفعل ذلك في مجموعة خطوات محسوبة".

وتابع: في حال عدم إقرار الموازنة سيكون هناك إغلاق كامل لجميع الوزارات الحكومية.