إعلام إسرائيلى: انفجار "مصافى حيفا" خلل فنى وليس حادثًا أمنيًا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن الانفجار في مصافي خليج حيفا بسبب خلل في تشغيله وليس حادثًا أمنيًا، وفقًا لما ما أوردته وكالة معا الفلسطينية في نبأ عاجل.

انفجار قوي في خليج حيفا

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق عن رصدها دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن صباح اليوم الأحد، أن جنوده قتلوا 4 مسلحين تسللوا من جنوبي لبنان باتجاه منطقة جبل "دوف" في مزارع شبعا، في وقت متأخر من ليل السبت.

ولم تعلن أي جهة في لبنان مسئوليتها عن عملية التسلل.

وتضامنًا مع قطاع غزة، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع إسرائيل قصفًا يوميًا متقطعًا منذ 8 أكتوبر 2023، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

حرب مدمرة على غزة

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة خلّفت حتى أمس "23 ألفًا و843 شهيدًا و60 ألفًا و317 مصابًا، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وفي وقت سابق اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، شقيقتي صالح العاروري، القيادي البارز في حركة حماس، والذي اغتيل إثر انفجار وقع ببيروت في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد.

وأفادت تقارير إعلامية، باعتقال شقيقتي القيادي الراحل بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة، شمالي رام الله.

عملية استهداف إسرائيلية

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، في مطلع الشهر الجاري، في عملية استهداف إسرائيلية تمت بالعاصمة اللبنانية.

وخلال وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي، تم إطلاق سراح 105 محتجزين مقابل إطلاق سراح 240 أسيرًا فلسطينيًا.

وقال هاليفي أمس السبت إن الكثير من بين هؤلاء المحتجزين لم يتم إطلاق سراحهم إلا من خلال الضغط العسكري فقط، بحسب ادعائه.

وبحسب هيئة الصحة في غزة، فقد استشهد حتى الآن أكثر من 23 ألف شخص في قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.