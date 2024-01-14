الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدنمارك تشهد اليوم مراسم تنازل الملكة عن العرش لابنها

الملكة مارجريت
الملكة مارجريت

تشهد الدنمارك تغييرا كبيرا في نظامها الملكي اليوم حيث تتنحى اليوم الأحد الملكة مارجريت الثانية عن العرش، التي خدمت بإخلاص لمدة 52 عاما.

وكانت الملكة مارجريت قد فاجأت الدنماركيين بإعلانها في خطاب بمناسبة العام الجديد أنها ستتنازل عن العرش في 14 يناير، وأنها تعتزم تسليم العرش لابنها الأكبر.

وسيخلف مارجريت، 83 عاما، أكبر أبنائها ولي العهد الأمير فريدريك، 55 عاما، في أول تنازل طوعي عن العرش منذ تسعة قرون تقريبا.

إعلان التنحي خلال اجتماع مع الحكومة

ومن المقرر أن تقام مراسم التنازل الرسمية في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأحد في كوبنهاجن ومن المقرر أن توقع الملكة التي أمضت على العرش زمنا طويلا على إعلان التنحي خلال اجتماع مع الحكومة.

وبعد التنازل، وفي الساعة الثالثة بعد الظهر، ستعلن رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن رسميا ولي العهد الأمير فريدريك ملكا جديدا من على شرفة قصر كريستيانسبورج.

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الملك فريدريك العاشر

وسيحصل العاهل الجديد على لقب الملك فريدريك العاشر، ومن المتوقع أن يلقي خطابا للأمة.

جدير بالذكر أن هذا التاريخ يصادف مرور 52 عاما بالتمام على توليها عرش البلاد خلفا لوالدها الملك فريدريك التاسع بعد وفاته.

ويختلف فريدريك عن والدته في نواح عديدة.

ففي حين تتمتع الملكة بروح مبدعة ولديها شغف كبير بالفن والثقافة الرفيعة، فإن وريث العرش من محبي موسيقى الروك وعشاق الرياضة، وقد شارك في العديد من سباقات الماراثون، وهو رجل حديدي وذهب في رحلة استكشافية امتدت لأشهر بالزلاجات التي تجرها الكلاب عبر جرينلاند.

زوجة ولي العهد الأميرة ماري

يذكر أن زوجة ولي العهد الأميرة ماري، من أستراليا، والتي من المقرر أن تصبح الملكة الجديدة، معروفة بالتزامها بحقوق المرأة العالمية والاستدامة.

وينظر إلى الزوجين على أنهما ثنائي مفعم بالحيوية، ولديهما أربعة أطفال، بما في ذلك ولي العهد الجديد كريستيان.

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