الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

آلاف العالقين في سياراتهم.. فوضى مرورية بسبب عاصفة ثلجية ضربت الدنمارك والسويد

عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية

ذكرت وكالتا الأنباء الدنماركية والسويدية، أن آلاف الأشخاص علقوا في سياراتهم صباح اليوم الخميس، جراء عاصفة ثلجية ضربت الدنمارك والسويد.

وفي الدنمارك، امتد ازدحام مروري على الطريق السريع "ايه 45" حول آرهوس وراندرز لمسافة 30 كيلومترا في بعض الأوقات، بحسب وكالة الأنباء الدنماركية ريتزاو. وتوقف الكثير من السيارات لأكثر من 20 ساعة.

وكان التكدس المروري نتيجة لتحطم شاحنة أمس الأربعاء. وبحلول صباح اليوم الخميس، انخفض التكدس المروري لكيلومترات قليلة. ودعت الشرطة الدنماركية السائقين في المنطقة لمغادرة سياراتهم المركونة جراء الأحوال الجوية السيئة.

وألغيت خدمات القطارات في أجزاء من البلاد منذ أمس الأربعاء، جراء عاصفة ثلجية، وبدأت القطارات في العمل مجددا اعتبارا من وقت الغداء اليوم الخميس، رغم بعض التأخيرات.

وفي جنوب السويد، علقت أكثر من ألف سيارة وشاحنة في الثلج على الطريق السريع "ايه 22" بين هوربي وكريستيانستاد اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "تي تي". ووفقا لإدارة النقل السويدية فأنه من المتوقع إعادة فتح الطريق السريع غدا الجمعة.

وفي حين أن عمال الإنقاذ أخرجوا السيارات من البداية من الثلوج، فإنهم بدأوا في إخراج الأشخاص من الشاحنات والسيارات في وقت متأخر من الصباح.

عاصفة ثلجية الدنمارك الدنمارك والسويد ازدحام مروري السويد

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