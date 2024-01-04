الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"ميقاتي" يجدد إدانته للانتهاكات الإسرائيلية المتمادية للسيادة اللبنانية

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

جدّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانتهاكات المتمادية للسيادة اللبنانية.

وطالب “ميقاتي”، خلال استقباله اليوم قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال ارالدو لاثارو، بـ"رفع الصوت في الأمم المتحدة رفضًا للانتهاكات الإسرائيلية للخط الأزرق وللقرار 1701"، مجدّدًا "التزام لبنان الدائم بالقرار الأممي ومندرجاته".

وقال ميقاتي إن "المطلوب من كل الأطراف تحييد اليونيفيل عن العمليات العسكرية من أجل تمكينها من القيام بدورها كاملًا".

وحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، تم البحث في خلال اللقاء" في تطبيق القرار 1701 والخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، وسجل لبنان اعتراضه لليونيفيل على هذا الموضوع".

وتناول اللقاء "التحضيرات للتقرير المرتقب صدوره عن مجلس الأمن والذي سيتطرق للخروقات التي تطال القرار 1701".

يذكر أن إسرائيل تخرق بشكل شبه يومي أجواء لبنان، ويطالب لبنان الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترًا أمنيًا، وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

نجيب ميقاتي ميقاتي لبنان جنوب لبنان يونيفيل

مواد متعلقة

ارتفاع التضخم في فرنسا إلى 3.7% خلال ديسمبر الماضي

15 قتيلا فى هجوم إرهابى شرقى نيجيريا

"وول ستريت" تغلق على انخفاض فى ثانى جلسات العام الجديد

عاجل.. حزب الله يؤكد مقتل 3 من عناصره بينهم القيادى حسين يزبك فى جنوب لبنان

الخارجية الفلسطينية تُرحب بالموقف الفرنسى الرافض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم بيت فوريك وبرقة وقصرة بمحافظة نابلس

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة طوباس وبلدة طمون

عاجل.. الصحة الإيرانية: 95 شهيدًا و211 جریحًا ضحايا تفجيرات كرمان

الأكثر قراءة

عاجل.. تحركات أمريكية لمنع اندلاع حرب جديدة بعد اغتيال العارورى

قرار جديد من الأهلى يؤجل إتمام صفقة عمر كمال عبدالواحد

معاقبة واضعى امتحان التربية الفنية للأول الإعدادى بالفيوم

عاجل.. "التعليم" تُحدد تفاصيل إجراءات وموعد امتحانات الثانوية العامة 2024

هل الموعد الحالى مناسب لشراء الذهب فى مصر؟.. تقرير يوضح

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار