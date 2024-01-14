أزمة جديد بين اليابان والصين بعد فوز "وليام لاي" بولاية ثالثة في تايوان

أعلنت سفارة الصين لدي طوكيو، اليوم الأحد، أنها تعترض بشدة على بيان وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، الذي تهنئ فيه رئيس تايوان الجديد المنتخب لاي تشينغ-تي.

وقالت السفارة الصينية في اليابان تصريحات كاميكاوا بأنها تدخل خطير في الشؤون الداخلية للصين دون أن تشير إلى لاي أو تعترف بفوزه وذلك وفقا لبيان نشر اليوم على حساب السفارة على موقع وي تشات.

وأشارت السفارة الصينية: نعبر عن استيائنا البالغ ومعارضتنا الشديدة لذلك، وقدمنا احتجاجا رسميا إلى الجانب الياباني.

وتابعت السفارة الصينية أيضا إنه يتعين على اليابان الامتناع عن إرسال أي "إشارات خاطئة" إلى قوى "استقلال تايوان" وهو تعبير تستخدمه بكين لوصف لاي وحزبه الديمقراطي التقدمي الذي يدافع عن هوية تايوان المنفصلة ويرفض مطالبات الصين بشأن السيادة على الجزيرة.

وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا

وهنأت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا رئيس تايوان "وليام لاي " على فوزه في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية، امس، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان.

على فوزه في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية اليابانية، امس، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية في تايوان.

وقالت كاميكاوا إن تايوان، التي تتمتع بالحكم الذاتي، شريك وصديق بالغ الأهمية.

يحكم تايوان منذ ثماني سنوات

وتنتقد الحكومة الصينية، الحزب التقدمي الديمقراطي الذي يتزعمه لاي والمؤيد للسيادة تايوان، والذي يحكم تايوان منذ ثماني سنوات.

ومنذ عام 2000، تناوب على حكم تايوان الحزب الديمقراطي التقدمي، والحزب القومي الصيني "الكومينتانغ" الأكثر صداقة مع بكين.

واختار الناخبون يوم امس أيضًا مجلسهم التشريعي، وفقد الحزب الديمقراطي التقدمي أغلبيته مع اكتساب المعارضة المزيد من الأرض، على الرغم من عدم حصول أي حزب على مقاعد كافية للسيطرة على البرلمان، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التايوانية.

ومثل معظم الدول، لا تقيم اليابان علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان وهو شرط لإقامة علاقات دبلوماسية مع الصين.

لكن تحالف اليابان مع الولايات المتحدة، أهم داعم لتايوان، وقرب اليابان من الجزيرة وتوتر علاقاتها مع الصين في الآونة الأخيرة، دفع طوكيو إلى توثيق العلاقات مع تايبه.

وقالت كاميكاوا في بيانها إن حكومة اليابان ستعمل على زيادة تعميق التعاون والتبادل بين اليابان وتايوان.