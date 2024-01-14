الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بكين: مبدأ "صين واحدة" الركيزة الصلبة للسلام والاستقرار فى مضيق تايوان

مضيق تايوان
مضيق تايوان

أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه "مهما كانت التغييرات التى تحدث فى تايوان؛ فلن تتغير الحقيقة الأساسية المتمثلة فى أن هناك صينا واحدة فقط فى العالم، وأن تايوان جزء من الصين"، مشيرة إلى عدم تغيير موقف الحكومة الصينية المتمثل فى التمسك بمبدأ صين واحدة ومعارضة "النزعة الانفصالية" المتمثلة فيما يسمى "استقلال تايوان" ومعارضة وجود "صينيين" أو "صين واحدة وتايوان واحدة".


وأوضحت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، تعليقا على نتيجة الانتخابات فى تايوان - أن مسألة تايوان شأن داخلى للصين، ولن يتغير التوافق السائد فى المجتمع الدولى بشأن التمسك بمبدأ صين واحدة والالتزام الممتد والواسع بهذا المبدأ، لافتة إلى أن مبدأ "صين واحدة"، يشكل الركيزة الصلبة للسلام والاستقرار فى مضيق تايوان.

وأشارت الوزارة إلى إيمان الصين بأن المجتمع الدولى سيواصل الالتزام بمبدأ صين واحدة، وسيواصل استيعاب ودعم القضية العادلة للشعب الصينى المتمثلة فى معارضة الأنشطة الانفصالية الساعية لما يسمى "استقلال تايوان"، وفى السعى نحو تحقيق إعادة التوحيد الوطني.

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