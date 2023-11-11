السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليابان تتعهد بأن تأخذ زمام المبادرة فى التصدى لأزمة غزة

وزيرة الخارجية اليابانية
وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا

قالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، الجمعة، إن اليابان "ستأخذ زمام المبادرة" في الجهود العالمية لعلاج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة وسط الحرب المتصاعدة بين إسرائيل وفلسطين.


وقالت كاميكاوا، في مقابلة مع وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إن اليابان ستتواصل بشكل استباقي مع الدول المعنية من أجل تحقيق "حل الدولتين" لإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل لحل صراعهما الطويل الأمد.

وأكدت أن اليابان يمكنها إجراء حوار مع إسرائيل وفلسطين ودول الشرق الأوسط، مضيفة: "سنهدف إلى تحسين الوضع الإنساني والمساعدة في تخفيف التصعيد على المدى القصير، والتواصل معهم لتحقيق حل الدولتين على المدى الطويل".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، دعت كاميكاوا ونظراؤها من مجموعة السبع إلى "هدن إنسانية" لتمكين المدنيين في قطاع غزة من الفرار وتسهيل تقديم المساعدات إلى القطاع.

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