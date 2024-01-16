١١ تنبيها من «تعليم الجيزة» قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

تسير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بطريقة منتظمة، وبالتزامن مع قرب الانتهاء منها تبدأ، غدا امتحانات الشهادة الإعدادية وتتابعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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تبدأ غدًا الأربعاء 17 يناير 2024، امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2023/2024 للشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة حتى يوم الأربعاء ٢٤ يناير

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان صادر عنها: بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، نبه أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على عدة نقاط خاصه بطلاب الشهادة الإعدادية:

- التواجد باللجان في الساعة 8:30 صباحا للتعرف على أماكن الجلوس.

- ممنوع منعًا باتًا حيازة التليفون المحمول حتى لو كان مغلقًا، حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية، أو حيازة الشرائح الإلكترونية.

- استخدام الأقلام الزرقاء فقط.

- عدم استخدام المزيل داخل ورقه الاجابه.

- عدم اصطحاب أي ملازم أو كتب داخل اللجان.

- على الطالب فور استلامه ورقة الإجابة أن يدون بها الأسم ورقم الجلوس وجميع البيانات.

- على الطالب فور استلامه ورقه الأسئلة التأكد من أنها خاصة بأسئلة المادة المدونة بجدول الامتحان وأنها كاملة الطباعة حتى يمكن استبدالها في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابة أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

- عدم شطب الإجابات أو تمزيقها بطريقة تجعلها من الملاحظات المميزة.

- عدم ترك كراسة الإجابة خاليه من أي كتابة.

- ممنوع دخول الطلاب بعد بدء الامتحان ويترك الأمر لرئيس اللجنه لتقدير الموقف.