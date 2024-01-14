الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الدستور" تنشر المراجعة النهائية فى مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثاني الثانوي

امتحانات
امتحانات

تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المدارس، وينطلق امتحان مادة اللغة الإنجليزية غدًا لطلاب الصف الثاني الثانوي. 

وإيمانا من “الدستور” بمصلحة طلابها تنشر مراجعة نهائية فى مادة اللغة الإنجليزية بإشراف صفاء عبد الفتاح كبير معلمى اللغة الإنجليزية. 

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التعليم العالي يشيد بدور الجامعات وطلابها في المشروع القومي لمحو الأمية

وترأس أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان فى مادتى ( اللغة العربية، الكيمياء ) وتواصلت غرفه عمليات المديرية مع الإدارات التعليمية للاطمئنان والاستعلام عن مستوى الامتحان ودخول الطلاب على منصة الامتحانات الإلكترونية، والتي أكدت أنها لم تتلق  أية شكاوى.

اعدة مراجعة دروس مراجعة دعاء مراجعة ليلة الامتحان ,موازنة التعليم التعليم امتحانات

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