الأحد 14 يناير 2024
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مصر

التعليم العالي يشيد بدور الجامعات وطلابها في المشروع القومي لمحو الأمية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتماما كبيرا بملف محو الأمية، وذلك لاهتمام القيادة السياسية بملف محو الأمية؛ باعتباره من أولويات الدولة المصرية وفقًا لأهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030،حيث قامت الجامعات والمعاهد المصرية بدورها في محو عدد كبير من المواطنين الأميين وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأشاد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي بدور الجامعات في المشاركة الفعالة في المشروع القومي لمحو الأمية حيث ساهمت في محوأمية  أكثر مليون مواطن مصري خلال الفترة الماضية،و قامت الجامعات بعدة اجراءات   لزيادة تفعيل مشاركتها في المشروع القومي لمحو الأمية، منها:

- توقيع بروتوكولات تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والجامعات المصرية الحكومية.
-إنشاء مركز لمحو الأمية وتعليم الكبار بكل جامعة، يكون حلقة وصل مع الهيئة.
-تنظيم قوافل إعلامية تنموية وتوعوية تجمع بين هيئة تعليم الكبار والجامعات-
انشاء وحدات لمحو الأمية بالكليات الإنسانية التي يشترك طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية.
- تشكيل لجنة تنسيقية عليا بالمجلس الأعلى للجامعات لمُتابعة مشاركة طلاب الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية.
-تشكيل لجنة مُتخصصة من أجل تحفيز طلاب الجامعات على المُشاركة الفاعلة في المشروع القومي لمحو الأمية، وتذليل كافة الصعوبات والتحديات التي تواجههم.

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وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة قامت بإعداد عدة حوافز تشجيعية للطلاب للمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية،وتشمل الحوافز التشجيعية الممنوحة للطلاب والطالبات المشاركين في المشروع بالكليات الاتي:

- التكريم بحفلات التخرج التي تعقد بالكليات المشاركة في المشروع.

- تخفيض نسبة (٥٠%) من الرسوم المقررة للتسكين بالمدينة الجامعية للطلاب المغتربين وفقا للوائح والقوانين.

- أولوية الاشتراك في الرحلات والأنشطة الطلابية الأعلى إقبالا من قبل الطلاب والتي تعقد على مستوى الجامعة مع تخفيض نسبة (٥٠%) من الرسوم المقررة وفقا للوائح والقوانين.

- الحصول على إفادة شكر وتقدير من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، أن نسبة الأمية في مصر انخفضت إلى أقل من 25%، لتصبح على مشارف الانتهاء منها كما حددتها خطة الدولة المصرية باعتبارها قضية أمن قومي، مشيرًا إلى أنه يوجد 5 محافظات نسب الأمية بها منخفضة على مستوى الجمهورية، وهي محافظة جنوب سيناء نسبة الأمية بها أقل من 8%، والوادي الجديد أقل من 9%، والبحر الأحمر أقل من 9%، وبورسعيد أقل من 13%، والسويس أقل من 14%، موجهًا الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لدعمه الدائم لجهود محو الأمية بالجامعات المصرية

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