استغاثة عاجلة من أولياء أمور طلاب "أبناؤنا في الخارج" لوزير التربية والتعليم
تقدم عدد من أولياء أمور طلاب أبناؤنا فى الخارج بمناشدة عاجلة للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقال أولياء الأمور، إنه يوجد عدد لا بأس منهم لم يتمكنوا من رفع إجابات الاختبار للغة العربية لأكثر من سبب.
وقال أولياء الأمور في استغاثة للوزارة: «رجاء مد فترة الرفع لجميع المواد طوال فترة الاختبار لأن أولياء الأمور كتير عندهم مشاكل مع حساب ولي الأمر ولم يستطيعوا أن يتصرفوا لأن قرار الرفع من حساب ولي الأمر تم إعلانه قبل تنزيل الاختبار بساعتين».
وأضافوا :«وكان كل اعتمادنا على أن الاختبار من حساب الطالب على منصة للاختبارات».
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واختتموا استغاثتهم: «برجاء النظر بعين الرأفة وحفاظا على مستقبلهم وإعادة فتح الرفع مرة أخرى والإبقاء لحد انتهاء فترة الاختبار أسوة بما تم تنفيذه بالترم التاني للعام الماضي»
وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال موقعها الرسمي على الإنترنت عن تفاصيل حل امتحانات أبناؤنا في الخارج والتي جاءت تفاصيلها كالتالي
- سوف يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات طلاب أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج من خلال الرابط:- (https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews)، وذلك وفقا للجدول الرسمي المعتمد لإمتحانات الفصل الدراسى الأول (2023 / 2024).
- الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين (أربعة اختيارات)، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والإجابات المتاحه بشكل جيد.
- الإجابة ستكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الاختيار الصحيح فقط، وفي حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب.
- يقوم الطالب بالتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة في الجزء الأعلى من ورقة الامتحان والتي تتضمن (اسم الطالب - رقم الجلوس).
- بعد انتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الامتحان الخاصة بكل مادة، يقوم ولي الأمر بعمل مسح إلكتروني لورقة الامتحان على هيئة ملف (PDF)، ثم إرسال الملف الإلكتروني عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج من خلال الرابط (https://sabroadupload.emis.gov.eg)، وباستخدام الحساب الخاص بولي الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الامتحان الخاص بكل مادة.