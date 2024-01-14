استغاثة عاجلة من أولياء أمور طلاب "أبناؤنا في الخارج" لوزير التربية والتعليم

تقدم عدد من أولياء أمور طلاب أبناؤنا فى الخارج بمناشدة عاجلة للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وقال أولياء الأمور، إنه يوجد عدد لا بأس منهم لم يتمكنوا من رفع إجابات الاختبار للغة العربية لأكثر من سبب.

وقال أولياء الأمور في استغاثة للوزارة: «رجاء مد فترة الرفع لجميع المواد طوال فترة الاختبار لأن أولياء الأمور كتير عندهم مشاكل مع حساب ولي الأمر ولم يستطيعوا أن يتصرفوا لأن قرار الرفع من حساب ولي الأمر تم إعلانه قبل تنزيل الاختبار بساعتين».

وأضافوا :«وكان كل اعتمادنا على أن الاختبار من حساب الطالب على منصة للاختبارات».

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واختتموا استغاثتهم: «برجاء النظر بعين الرأفة وحفاظا على مستقبلهم وإعادة فتح الرفع مرة أخرى والإبقاء لحد انتهاء فترة الاختبار أسوة بما تم تنفيذه بالترم التاني للعام الماضي»

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال موقعها الرسمي على الإنترنت عن تفاصيل حل امتحانات أبناؤنا في الخارج والتي جاءت تفاصيلها كالتالي