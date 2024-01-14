الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

غرفة عمليات التعليم: لا شكاوى من امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

التربية والتعليم
التربية والتعليم

كشفت مصادر بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا توجد مشاكل بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في المحافظات والتي بدأت في 11 يناير وتستمر حتى 24 يناير.

وقالت غرفة العمليات إنه يوجد متابعة مستمرة مع المحافظات والمديريات التعليمية، ويتم التدخل حال وجود أي مشكلات.

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وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على ضرورة وجود الزائرة الصحية داخل اللجان وأن يتم عزل أي طالب مريض بحجرة العزل ويتم متابعته من الزائرة الصحية داخل اللجنة. 

كما تم التنبيه على جميع مديري الإدارات بتعقيم اللجان الامتحانية قبل وبعد الامتحان؛ حرصا على سلامة الطلاب، كما تمت مناشدة الطلاب بأن يتم شحن التابلت جيدًا قبل أي امتحان وفي حالة فصل التابلت يجب عمل محضر داخل اللجنة للعمل على استبدال الامتحان من التابلت إلى الورقي. 

كانت قد انطلقت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي يوم الخميس الماضي الموافق 11 يناير والتي تستمر حتى 24 يناير الجاري، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التفاصيل الخاصة بالورقة الامتحانية للصفين الأول والثاني الثانوي وهي كالتالي: 

- أنّ تكون الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أنّ تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أنّ تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من السهل إلى الصعب.

- تشمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أنّ تستوفي الورقة الامتحانية، البيانات الأساسية "المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الدرجة".

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