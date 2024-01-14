الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تردد القناة الجزائرية الرياضية وكيفية ضبطها على الريسيفر

القناة الجزائرية
القناة الجزائرية

يبحث العديد من المواطنين عن تردد القناة الجزائرية الرياضية، حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عن تردد القناة الجزائرية الرياضية وترصد الدستور خلال التقرير التالى كافة التفاصيل عن تردد القناة الجزائرية الرياضية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ:  5/6.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: النايل سات.

 

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تردد قناة الجزائرية الأرضية على قمر هوت بيرد

 

التردد: 12577 (H).

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: هوت بيرد.

 

تردد قناة الفضائية الجزائرية على استرا

 

التردد: 12577 (H).

معامل الترميز: 27500.

بينما الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: SD.

القمر الصناعي: استرا

 

يبحث العديد من المواطنين أيضًا عن كيفية الضبط للقناة الجزائرية الارضية حيث  يمكن للجميع بكل سهولة ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية على جهاز الرسيفر الخاص بك،  وتكشف الدستور خلال التقرير التالى خطوات ضبط القناة على الرسيفر وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

 

قم بالضغط على جهاز التحكم الإلكتروني (الريموت) بالضغط على الزر الخاص بالقائمة.

بعد ذلك ينبغي أن نقوم باختيار خانة التركيب اليدوي.

الضغط على أيقونة قائمة الترددات.

واكتب كافة البيانات الخاصة بالقناة

ثم انقر على حفظ

 

جدير بالذكر أنه تتنافس في الكان منتخبات كبيرة من العالم والعالم العربي، وأيضا يبقى كأس أفريقيا من البطولات القارية الرئيسية التي تُقام كل عامين، وفي هذا العام، ستقام النسخة الـ33 من البطولة في كوت ديفوار، وتلعب المباراة الافتتاحية بين صاحب الأرض ساحل العاج وغينيا بيساو، ويوجد العديد من القنوات التى تنقل المباريات بشكل مجانى ومنها قناة الجزائرية الارضية . 

 

تردد قناة الجزائر الأولى تردد قناة الجزائرية الأولى تردد قناة الجزائرية الارضية 2021 تردد قناة الجزائرية الثالثة تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022

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