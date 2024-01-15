وضعت مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024، وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات النقل في الفصل الدراسي الأول.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024

ومع بدء الامتحانات في أغلب المحافظات تعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 في القاهرة والجيزة.

جدول امتحانات تانية ثانوي الترم الأول 2024 في الجيزة

بدأت امتحانات تانية ثانوي الترم الأول في جميع مدارس محافظة الجيزة أول أمس السبت الموافق 13 يناير الجاري 2024 وتستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة حتى يوم الأربعاء 24 يناير.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة اليوم الاثنين امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، على أن ينهي الطلاب امتحانات 2 ثانوي في جميع مدارس محافظة الجيزة قبل يوم فقط من اجازة نصف العام التي حددتها الوزارة.

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 في الجيزة كالتالي:

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الأول

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة

يؤدى الطلاب وفق جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة اليوم الاثنين 15 يناير 2024 امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى + الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

ويوم الأربعاء الموافق 17 يناير 2024 يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ، ويوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024 يؤدون امتحان اللغة العربية + الفلسفة والمنطق + الأحياء.

وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في محافظة القاهرة ورقيا وليس على التابلت، وذلك لطلاب المنازل والطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية، وطلاب المدارس الذين لم يتسلموا التابلت، وطلاب المدارس التي لا يتوافر بها شبكة انترنت مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة.