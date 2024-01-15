الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 في القاهرة والجيزة

طلاب
طلاب

وضعت مديريات التعليم جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024، وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات النقل في الفصل الدراسي الأول.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 

ومع بدء الامتحانات في أغلب المحافظات تعرض الدستور في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 في القاهرة والجيزة.

جدول امتحانات تانية ثانوي الترم الأول 2024 في الجيزة 

بدأت امتحانات تانية ثانوي الترم الأول في جميع مدارس محافظة الجيزة أول أمس السبت الموافق 13 يناير الجاري 2024 وتستمر امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة  حتى يوم الأربعاء 24 يناير.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي محافظة الجيزة اليوم الاثنين امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، على أن ينهي الطلاب امتحانات  2 ثانوي في جميع مدارس محافظة الجيزة قبل يوم فقط من اجازة نصف العام التي حددتها الوزارة. 

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 في الجيزة  كالتالي: 

 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024 الترم الأول 

 

نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.. وجدول الامتحانات

تبدأ خلال ايام.. تعرف على جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة 

يؤدى الطلاب وفق جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة اليوم الاثنين 15 يناير 2024 امتحان مادتي  اللغة الأجنبية الأولى + الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

ويوم الأربعاء الموافق  17 يناير 2024 يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية + الفيزياء + التاريخ، ويوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024 يؤدون امتحان اللغة العربية + الفلسفة والمنطق + الأحياء.

 وتعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي في محافظة القاهرة ورقيا  وليس على التابلت، وذلك لطلاب المنازل والطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية، وطلاب المدارس الذين لم يتسلموا التابلت، وطلاب المدارس التي لا يتوافر بها شبكة انترنت مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 القاهرة.

txt

الحساب المدرسي الموحد 2024 لتسجيل استمارة الثانوية العامة

txt

لينك تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وآخر موعد للتسجيل

امتحانات الصف الثاني الثانوي جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي امتحانات تانية ثانوي جدول امتحانات تانية ثانوي امتحانات 2 ثانوي إجازة نصف العام

مواد متعلقة

طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة يؤدون الامتحان في الكيمياء وعلم النفس

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024 بالقاهرة والبحر الأحمر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 -2024 ورابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية

موعد بداية الترم الثاني 2024 وانطلاق امتحانات الترم الأول

موعد امتحانات نصف العام 2024 وجدول صفوف النقل بالقاهرة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

تعرف على جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2023/2024

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024 ونظام الأسئلة الجديد

الأكثر قراءة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

تحرك برلمانى عاجل لإعادة تشغيل مصنع السكر بـ"أبوقرقاص"

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟

140 ثانية مرعبة.. القصة الكاملة لانتحار فتاة من الطابق الـ23 بفندق شهير (صور)

المحادثة انتهت.. كواليس وأسرار المكالمة الأخيرة بين بايدن ونتنياهو

المناسترلى: إنشاء مصنع لإنتاج أقمشة الجينز خطوة لتحقيق الاكتفاء فى صناعة الملابس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بني صهيون !

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟

نتنياهو خطر على الجيش الإسرائيلى وصناعة الدفاع.. ماذا يحدث فى تل أبيب؟