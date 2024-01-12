تبدأ خلال ايام.. تعرف على جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

بدأ ماراثون امتحانات نصف العام للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 لجميع الصفوف الدراسية منذ يوم أمس الخميس، ولذا قام العديد من أولياء الأمور بالبحث على موقع البحث العالمي “جوجل” عن جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 حسب مراحل أولادهم الدراسية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

وزاد البحث بين أولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، خاصة أنها أول شهادة سوف يمتحنها الطلاب بعد إلغاء الشهادة الابتدائية واعتبارها سنة نقل مثل باقي السنين الاخرى.

وفي هذا الصدد، قامت وزارة التربية والتعليم بإعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الأول على مستوى جميع محافظات الجمهورية في وقت سابق على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي حتى يتثنى لأولياء الأمور معرفة مواعيد امتحانات أولادهم الطلبة بكل سهولة ويسر.

وفي هذا السياق يستعرض “الدستور” جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الأول كما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي والذي جاء على النحو التالي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الصف الدراسي الأول سوف تستمر لمدة 15 يوما لجميع المراحل التعليمية بمختلف صفوفها الدراسية ومختلف إدارتها التعليمية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

ثم تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول، بشكل رسمي وحسب ما هو معلن أن الإجازة سوف تبدأ يوم 28 يناير الحالي لعام 2024 وسوف تستمر لمدة أسبوعين، وأعطت أمر لكل الإدارات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية بأن تضع الجداول الخاصة بالامتحانات حسب الأولوية في ضوء ماحددته الوزارة من مواعيد.

وكشفت وزارة التربية والتعليم الستار عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 الفصل الدراسي الأول التي تبدأ من يوم الاربعاء الموافق 17 يناير، وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي العام حتى يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.



جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2024

على أن يكون جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2023 / 2024 للفصل الدراسي الأول كما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كالتالي:

يوم الأربعاء الموافق 17 يناير لعام 2024:

امتحان مادة اللغة العربية وامتحان مادة الإملاء.

يوم الخميس الموافق 18 يناير لعام 2024:

امتحان مادة الجبر والإحصاء، وامتحان مادة التربية الدينية.

يوم الأحد الموافق 21 يناير لعام 2024:

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يوم الإثنين الموافق 22 يناير لعام 2024:

امتحان مادة الهندسة، وامتحان مادة التربية الفنية.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير لعام 2024:

امتحان مادة اللغة الأجنبية، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأربعاء الموافق 24 يناير لعام 2024:

امتحان مادة العلوم.