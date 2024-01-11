باقي أقل من أسبوع.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

يتساءل شريحة كبيرة من طلاب الصف الثالث الإعدادي في مختلف المحافظات عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية "الترم الأول" 2024 وذلك بعدما اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعلن عن انطلاق ماراثون امتحانات الصف الصف الثالث 2024 وتبقى أيام قليلة لطلاب الشهادة الإعدادية لمراجعة المقررات الدراسية واستغلال الفترة الزمنية في الاستذكار ليحصلوا على درجات عالية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء نقدم في السطور التالية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 في بعض محافظات الجمهورية قبيل انطلاقها.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي لمحافظة القاهرة عام 2024

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024 في محافظة القاهرة من تاريخ 17 يناير وتستمر حتى 24 يناير من نفس الشهر، وفيما يلي جدول الامتحانات:

الأربعاء 17/1/2024: اللغة العربية والخط والإملاء- التربية الدينية.

الخميس 18/1/2024: الدراسات الاجتماعية- الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 21/1/2024: الجبر والإحصاء- التربية الفنية.

الإثنين 22/1/2024: امتحان مادة العلوم.

الثلاثاء 23/1/2024: الهندسة.

الأربعاء 24/1/2024: امتحان اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة 2024

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة في نفس التوقيت ويأتي الجدول كالتالي:

يوم الأربعاء 17 يناير 2024 مادة اللغة العربية.

يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 مادة الجبر والإحصاء، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

يوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

يوم الاثنين 22 يناير 2024 مادة اللغة الأجنبية، ومادة التربية الدينية.

يوم الثلاثاء 23 يناير2024 امتحان مادة العلوم، ومادة التربية الفنية.

يوم الأربعاء 24 يناير مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الرياضية لطلاب المدارس العسكرية كالمدرسة بالسعيدية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024