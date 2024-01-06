الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم" تخصص رقم خط ساخن للدعم الفني بشأن استمارات الإعدادية والثانوية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الرسمى على الإنترنت رقم خط ساخن لمن يواجه أى مشكلة فى تسجيل الاستمارة سواء كانت الشهادة الإعدادية أو الصفين الأول والثاني الثانوي.

 

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمى على الإنترنت فيما يخص الاستمارات: للدعم الفني: اتصل على 19368

 

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وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان صحفى لها: يتم تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من خلال الرابط (moe-register.emis.gov.eg) وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه (office365.emis.gov.eg) وتفعليه من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب.

 

 وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال بيان صحفى لها فيما يخص الاستمارات: يجب التأكد من صحة البيانات المسجلة للطلاب على قاعدة البيانات وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب، بالإضافة إلى التأكيد على الطلاب أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم، ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على  مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.

 

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على النحو التالي:

 

-يوم الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية والخط.

 

-يوم الخميس 18 يناير 2024: امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

 

-يوم الأحد 21 يناير 2024: امتحان مادة الهندسة.

 

-يوم الإثنين 22 يناير 2024: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

 

-يوم الثلاثاء 23 يناير 2024: امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية.

 

-يوم الأربعاء 24 يناير 2024: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).

,موازنة التعليم أخر موعد لتسجيل الاستمارة الالكترونية استمارة إلكترونية أخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية “التعليم حياة”

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