أقل من 24 ساعة.. اعرف جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
في خلال 24 ساعة تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول في مختلف محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2023-2024 وفق الجداول المعلنة من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 في عدد من المحافظات والتي تبدأ من الغد وفي محافظات أخرى بدأت بالفعل.
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة
الأربعاء ١٧ يناير 2024
امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء
امتحان مادة التربية الدينية
الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية
امتحان الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات
الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤
امتحان الهندسة
امتحان التربية الفنية
الاثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤
امتحان اللغة الأجنبية
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤
امتحان مادة الجبر والإحصاء
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤
امتحان مادة العلوم
جدول امتحان الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤
امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء
الخميس 18 يناير2024
امتحان مادة الجبر والاحصاء
والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات
الأحد 21 يناير 2024
امتحان الهندسة
الاثنين 22 يناير 2024
اللغة الأجنبية
ومادة التربية الدينية
الثلاثاء 23 يناير 2024
امتحان مادة العلوم
التربية الفنية
الأربعاء 24 يناير 2024
امتحان مادة الدراسات الاجتماعية
التربية الرياضية الخاصة بالسعيدية
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية
الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤
اللغة العربية والخط والاملاء
التربية الدينية
الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤
الجبر والإحصاء
كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الاثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤
اللغة الأجنبية
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤
هندسة
تربية فنية
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤
العلوم
الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤
الدراسات الاجتماعية
جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة
الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤
اللغة العربية والخط العربي
والتربية الدينية
الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤
الجبر
التربية الفنية
الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤
الهندسة
كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
الاثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤
اللغة الانجليزية
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤
العلوم
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤
الدراسات الاجتماعية