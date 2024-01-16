أقل من 24 ساعة.. اعرف جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

في خلال 24 ساعة تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول في مختلف محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2023-2024 وفق الجداول المعلنة من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.



ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 في عدد من المحافظات والتي تبدأ من الغد وفي محافظات أخرى بدأت بالفعل.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة



الأربعاء ١٧ يناير 2024

امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء

امتحان مادة التربية الدينية



الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

امتحان الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤

امتحان الهندسة

امتحان التربية الفنية

الاثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤

امتحان اللغة الأجنبية



الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤

امتحان مادة الجبر والإحصاء

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤

امتحان مادة العلوم



جدول امتحان الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤

امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء

الخميس 18 يناير2024

امتحان مادة الجبر والاحصاء

والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 21 يناير 2024

امتحان الهندسة

الاثنين 22 يناير 2024

اللغة الأجنبية

ومادة التربية الدينية

الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة العلوم

التربية الفنية

الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

التربية الرياضية الخاصة بالسعيدية



جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤

اللغة العربية والخط والاملاء

التربية الدينية

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤

الجبر والإحصاء

كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤

اللغة الأجنبية

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤

هندسة

تربية فنية

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤

العلوم

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤

الدراسات الاجتماعية



جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة



الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤

اللغة العربية والخط العربي

والتربية الدينية

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤

الجبر

التربية الفنية

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤

الهندسة

كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤

اللغة الانجليزية

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤

العلوم

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤

الدراسات الاجتماعية