الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أقل من 24 ساعة.. اعرف جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

في خلال 24 ساعة تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول في مختلف محافظات الجمهورية للعام الدراسي 2023-2024  وفق الجداول المعلنة من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
 

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024 في عدد من المحافظات والتي تبدأ من الغد وفي محافظات أخرى بدأت بالفعل.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 
 

الأربعاء ١٧ يناير  2024

 امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء 

امتحان مادة التربية الدينية 
 

الخميس  ١٨ يناير ٢٠٢٤ 

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية  

امتحان الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات 

 

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ 

امتحان الهندسة  

امتحان التربية الفنية 

 

الاثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ 

امتحان اللغة الأجنبية 
 

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ 

امتحان مادة الجبر والإحصاء 

 

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ 

امتحان مادة العلوم 
 

جدول امتحان الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 

 

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ 
امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء 

الخميس 18 يناير2024
امتحان مادة الجبر والاحصاء 
والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات 

الأحد 21 يناير 2024
امتحان الهندسة 

الاثنين 22 يناير 2024

اللغة الأجنبية 
ومادة التربية الدينية 

الثلاثاء 23 يناير 2024
امتحان مادة العلوم 
التربية الفنية 

الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية  
التربية الرياضية الخاصة بالسعيدية 
 

"تعليم القاهرة" ترفع درجة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الوادي الجديد يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ 
اللغة العربية والخط والاملاء 
التربية الدينية

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ 
الجبر والإحصاء 
كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 

الاثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ 
اللغة الأجنبية 

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ 
هندسة 
تربية فنية 
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤
العلوم 
الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤
الدراسات الاجتماعية 
 

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة 


الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤
اللغة العربية والخط العربي 
والتربية الدينية 

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤
الجبر 
التربية الفنية 

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤
الهندسة 
كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤
اللغة الانجليزية 

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤
العلوم

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ 
الدراسات الاجتماعية

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محافظ الجيزة تنهي استعداداتها لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

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محافظ الوادي الجديد يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

جدول امتحانات جدول امتحانات الشهادة الاعدادية جدول امتحان الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

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