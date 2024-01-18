الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول صور امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية عبر صفحات الغش

الإعدادية
الإعدادية

تداولت صفحات الغش الإلكتروني صور امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، على صفحات "تليجرام".

وزعم المسئول عن صفحات شاومينج أن الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان الامتحانية، فى ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالى 2023/2024.

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إنه جار تتبع الصور المتداولة على صفحات الغش الإلكتروني، للتأكد من صحتها من عدمه.

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وشدد المصدر على أنه في حالة التأكد من صحة الصور المتداولة، سيتم تحويل الطالب المتسبب للشئون القانونية لتطبيق قانون الغش الإلكتروني.

الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

من جانبه، أكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الانتهاء من كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول (نصف العام ) للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 - 2024.

وأشار "موسى" إلى أنه تم التنسيق التام بين كل الجهات المعنية، من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، مشددًا على عدم منع أى طالب من أداء الامتحان.

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ونوه "موسى" بأن المديرية شكلت غرف عمليات لجميع الإدارت التعليمية الـ35 متواصلة على مدار الساعة، كما وجه مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كل المعوقات التى تواجه العملية الامتحانية، والتأكيد على رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والمعلمين والالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الطلبة للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.

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