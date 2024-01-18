امتحان الدراسات "يبكي" طلاب الإعدادية بالقاهرة.. والجبر والإحصاء يسعدهم بالجيزة

اشتكى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، من صعوبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، الذي أدوه صباح اليوم، في ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

وقالت الطالبة نور خالد، بالصف الثالث الأعدادي، بمدرسة سانت ميري للبنات، بحلوان، إنه فور الاطلاع على ورقة الأسئلة وقرائتها، سيطر الانهيار على جميع الطالبات من صعوبة الأسئلة، مضيفة أن المراقبين كانوا يحاولون تهدئتهم كثيرا حتى لا يضيع الوقت المحدد للإجابة.

أضافت الطالبة ريتاج عبدالرحمن بمدرسة ابن مسعود الخاصة لـ"الدستور"، أن أسئلة الامتحان كانت غير مباشرة، وأكثر من 70% منها غير واضحة وتحتاج إلى تفكير طويل.

بينما قال الطالب محمد طارق، إن وقت الامتحان كان ضيقا جدًا بالنظر لمستوى الأسئلة، وتابع: "مالحقتش أحل كل الأسئلة، وبالتالي لم أتمكن من المراجعة".

وأكدت الطالبة مني محمد، أن الامتحان احتوى على أسئلة مقالية كثيرة تحتاج إلى وقت كبير للتفكير، بالإضافة إلى غموض الخريطة.

سهولة امتحان الجبر والأحصاء بالجيزة

وفي الجيزة، عبر الطلبة والطالبات عن سعادتهم بسهولة اختبار الجبر والأحصاء، ومباشرة المسائل على غير المتوقع.

وأدى اليوم، طلاب الشهادة الإعدادية، فى ثاني أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، امتحان الدراسات الاجتماعية، والكمبيوتر، بمحافظة القاهرة، وامتحان الجبر والاحصاء فى محافظة الجيزة.

وتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة؛ في إطار متابعته المستمرة لانضباط سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

واستهل الوزير جولته بتفقد الامتحانات بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، حيث تفقد عددا من اللجان أثناء امتحان مادة الجبر والإحصاء واطمأن من الطالبات على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، حيث أكدت الطالبات على سهولة أسئلة الامتحان ووضوحها.

كما التقى الوزير بعدد من أولياء الأمور أثناء خروجه من المدرسة، وتحدث معهم حول الامتحان، كما طمأنهم على مستوى الامتحانات، كما طمأنهم أيضا على الاستعدادات المبكرة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بنين، واطمأن على مستوى الامتحان من الطلاب، كما أثنى على انضباط وحسن سير اللجان بالمدرسة.