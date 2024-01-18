الخميس 18 يناير 2024
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مصر

للتعامل مع الامتحانات الصعبة.. 10 نصائح للطلاب

جريدة الدستور

يتفاجئ الكثير من الطلاب داخل لجنة الامتحانات، بأن الامتحان به أسئلة صعبة، تتطلب تصرفات محكمة للقدرة على حلها.

وتزامنا مع فترة انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2023-2024 لطلاب صفوف النقل الثانوي والشهادة الإعدادية، قدم الدكتور عاصم حجازي، الخبير التربوي، وأستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا بجامعة القاهرة، مجموعة من النصائح للطلاب في حالة التعرض لبعض الأسئلة الصعبة في الامتحانات، كالتالي:

نتائج الامتحانات.. موقع البوابة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم

أولا- كن هادئا فغالبا سيكون الامتحان صعبا على الجميع.

ثانيا- يمكنك طلب معلم المادة لتوضيح بعض الأمور إذا كنت تشعر بغموض بعض الأسئلة.

ثالثا- ابدأ بالأسئلة السهلة أولًا.

رابعا- اقرأ السؤال الصعب أكثر من مرة وبهدوء شديد.

خامسا- حاول أن تبحث في الأسئلة السهلة عن أي دليل يقودك إلى الإجابة الصحيحة.

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سادسا- حدد الموضوع الذي جاء منه السؤال وقم بإعادة استرجاعه في ذهنك.

سابعا- راجع الإجابات التي أجبتها على الأسئلة السهلة مرة أخرى.

ثامنا- لا تخرج مطلقا قبل انتهاء الوقت فقد تتذكر الإجابة في اللحظات الأخيرة.

تاسعا- لا تترك التفكير في الإجابة بما أنك موجود باللجنة ولكن غير طريقة تفكيرك، حيث يمكنك أن تقوم باستعراض الموضوع كاملا، ومرة أخرى تفكر في التفاصيل ومرة تحاول تذكر الصور والأشكال ومرة تحاول تذكر المكان الذي كنت تذاكر فيه الموضوع والأحداث المصاحبة فهذا التنويع يعمل على تنشيط الذاكرة ويساعدك على تذكر الإجابة.

عاشرا- لا تجعل شيئا داخل حجرة الامتحان يشتت انتباهك أو تركيزا أو يشعرك بالقلق والتوتر واطلب بلطف من المراقب أن يعمل على توفير جو هادىء في اللجنة.

وانطلقت اختبارات الشهادة الإعدادية، بالفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي الحالي 2023-2024، بمحافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، أمس الأربعاء، وتستمر حتى الأسبوع المقبل، لتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2024، لطلاب جميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

الامتحانات طلاب صفوف النقل الثانوي الشهادة الاعدادية متحانات الفصل الدراسي الأول عام الدراسي الحالي 2023 2024 الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي أستاذ علم النفس والتقويم التربوي

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