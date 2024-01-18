الخميس 18 يناير 2024
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مصر

وزير التعليم يتفقد امتحانات الفصل الدراسى  الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

 

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، صباح اليوم، بتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة؛ وذلك فى إطار متابعته المستمرة لانضباط سير الامتحانات، ومتابعة تنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة لها.

 

واستهل الوزير جولته، بتفقد الامتحانات بمدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، ويؤدى بها امتحان الشهادة الإعدادية عدد ٦٣٣ طالبة، حيث تفقد عددا من اللجان أثناء امتحان مادة الجبر والإحصاء واطمأن من الطالبات على مستوى الامتحان، ووضوح الاسئلة، حيث أكدت الطالبات على سهولة أسئلة الامتحان ووضوحها.

نتائج الامتحانات.. موقع البوابة الإلكترونية وزارة التربية والتعليم

كما التقى الوزير بعدد من أولياء الأمور أثناء خروجه من المدرسة، وتحدث معهم حول الامتحان، كما طمأنهم على مستوى الامتحانات، كما طمأنهم أيضا على الاستعدادات المبكرة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بنين

وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية بنين، حيث يؤدى بها عدد ٦١٢ طالبا واطمأن الوزير على مستوى الامتحان من الطلاب، كما أثنى على انضباط وحسن سير اللجان بالمدرسة. 

 

وضوح الأسئلة

وفي إطار الجولة التفقدية، تفقد الدكتور رضا حجازي أيضا مدرسة هدى شعراوى الإعدادية بنات التابعة لإدارة الدقى التعليمية، حيث يؤدى بها الامتحان عدد ٤٦٠ طالبة

وتفقد الوزير عددا من اللجان واطمأن على مستوى الامتحان، ووضوح الأسئلة.

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موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات برقم الجلوس 2024

وقد رافق الوزير خلال الجولة خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

 

وانطلقت اختبارات الشهادة الإعدادية، بالفصل الدراسي الأول، من العام الدراسي الحالي 2023/2024، بمحافظتي القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات امس الأربعاء، وتستمر حتى الأسبوع المقبل، لتبدأ اجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2024، لطلاب جميع صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

الدكتور رضا حجازي لشهادة الاعداديه محافظة الجيزة مدرسة الأورمان الإعدادية الثانوية بنات مستوي الامتحان امتحانات الثانوية العامة مستوى الامتحانات

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