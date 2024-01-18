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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بداية الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادات بالمدارس

طلاب
طلاب

موعد بداية الترم الثاني 2024، من الكلمات التي زادت معدلات البحث عنها على جوجل من الطلبة والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور، تزامنًا مع اقتراب موعد إجازة منتصف العام الدراسي 2023/2024.

موعد بداية الترم الثاني 2024

يبدأ من يوم السبت الموافق 10 فبراير المقبل 2024، الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

ولمدة 3 أشهر، يستمر الترم الثاني بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، حيث تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024،.

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امتحانات الترم الأول 2024

واقتربت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، من الانتهاء، حيث بداية من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير الماضي 2024، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ومن المقرر أن تنتهي كافة الاختبارات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل، لتبدأ اجازة منتصف العام الدراسي.

خريطة العام الدراسي الحالي 2023-2024

- امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

  • من يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 تبدأ  إجازة نصف العام.

- يوم الخميس 8 فبراير 2024، تنتهي إجازة نصف العام.

- تستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 لمدة أسبوعين.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 10 فبراير 2024.

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شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب المدارس الدولية

- ينتهي الفصل الدراسي الثاني، يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، يوم السبت الموافق 25 مايو 2024.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية، يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

- تبدأ امتحانات الثانوية العامة، يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024.

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