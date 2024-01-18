رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024 الترم الأول برقم الجلوس

نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024، ارتفعت معدلات البحث، بتلك الكلمات عبر محركات البحث جوجل، تزامنا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي 2024.

نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وجاري تجهيز النتيجة، للإعلان عن نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الأول 2023-2024، بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية.

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024

مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات، أعلنت أنه تم الانتهاء من جميع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الإعدادي، وجاري الاستعداد لإعلان النتيجة، بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية.

ويمكن للطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول، برقم الجلوس إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية.

اولًا: قم بالدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، عبر الرابط التالي: من هنا.

ثم اختيار مربع الخدمات الإلكترونية، بعد ذلك قم باختيار مربع نتائج الامتحانات، ثم قم بتحديد الصف الثاني الإعدادي، ومن ثم قم باختيار نتائج الفصل الدراسي الأول، ثم قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط على مربع بحث.

سوف تظهر النتيجة فورا والمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024

المجموع الكلي للصف الثاني الإعدادي 2023 هو 280 درجة لكل فصل دراسي على حدة، ويتم توزيع هذه الدرجات على المواد الأساسية، ودرجة النجاح في كل ترم هي 140 درجة بمعدل نجاح 50%، وجاء توزيع درجات الصف الثاني الاعدادي على النحو التالي..

مادة اللغة العربية:

المجموع الكلي للمادة هو 80 درجة

مادة اللغة الإنجليزية:

المجموع الكلي للمادة هو 60 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية:

المجموع الكلي للمادة هو 40 درجة

مادة الرياضيات:

المجموع الكلي للمادة هو 60 درجة

مادة العلوم:

المجموع الكلي للمادة هو 40 درجة