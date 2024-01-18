الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024 الترم الأول برقم الجلوس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024، ارتفعت معدلات البحث، بتلك الكلمات عبر محركات البحث جوجل، تزامنا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي 2024.

نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وجاري تجهيز النتيجة، للإعلان عن  نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي الترم الأول 2023-2024، بعد الانتهاء من امتحانات الشهادة الإعدادية.

للتعامل مع الامتحانات الصعبة.. 10 نصائح للطلاب

موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي 2024

مديريات التربية والتعليم في جميع محافظات، أعلنت أنه تم الانتهاء من جميع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب وطالبات الصفين الأول والثاني الإعدادي، وجاري الاستعداد لإعلان النتيجة، بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية. 

ويمكن للطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول، برقم الجلوس إلكترونيا، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية.

اولًا: قم بالدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، عبر الرابط التالي: من هنا.

ثم اختيار مربع الخدمات الإلكترونية، بعد ذلك قم باختيار مربع نتائج الامتحانات، ثم قم بتحديد الصف الثاني الإعدادي، ومن ثم قم باختيار نتائج الفصل الدراسي الأول، ثم قم بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم الضغط على مربع بحث.

سوف تظهر النتيجة فورا والمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب.

توزيع درجات الصف الثاني الإعدادي 2024

المجموع الكلي للصف الثاني الإعدادي 2023 هو 280 درجة لكل فصل دراسي على حدة، ويتم توزيع هذه الدرجات على المواد الأساسية، ودرجة النجاح في كل ترم هي 140 درجة بمعدل نجاح 50%، وجاء توزيع درجات الصف الثاني الاعدادي على النحو التالي..

مادة اللغة العربية:

المجموع الكلي للمادة هو 80 درجة

مادة اللغة الإنجليزية: 

المجموع الكلي للمادة هو 60 درجة

مادة الدراسات الاجتماعية:

المجموع الكلي للمادة هو 40 درجة

مادة الرياضيات:

المجموع الكلي للمادة هو 60 درجة

مادة العلوم:

المجموع الكلي للمادة هو 40 درجة

نتيجة الصفين الأول والثاني الأعدادي 2024 امتحانات الفصل الدراسي الأول صفين الأول والثاني الأعدادي الخدمات الالكترونية نتائج الامتحانات

مواد متعلقة

للتعامل مع الامتحانات الصعبة.. 10 نصائح للطلاب

وزير التعليم يتفقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بالجيزة

مدير تعليم القاهرة يتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة باب الشعرية

تداول صور امتحان مادة الجبر والإحصاء لطلاب الإعدادية عبر صفحات الغش

تداول صور امتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية عبر صفحات الغش

بدء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

طلاب الأول الثانوى بالجيزة يؤدون الامتحان فى مادتى التاريخ والأحياء

بدء امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالجيزة

الأكثر قراءة

أزمة فيلم منى زكي "الرحلة 404" مع الرقابة.. طارق الشناوي يكشف التفاصيل

موعد فتح باب الترشح وإجراء انتخابات مجلس نقابة المحامين

حقائق صادمة| هروب مجندي الاحتلال من الحرب في غزة.. و30 ألف خسائر في الجيش

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

"الأرصاد": انخفاض الحرارة 5 درجات وأمطار اعتبارًا من الإثنين المقبل

وساطة روسية بالشرق الأوسط وأزمة نتنياهو وبن غفير.. أخر تطورات حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس