رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 الترم الأول

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم محور اهتمام مئات الاف من الطلاب وأولياء أمورهم حاليا مع اقتراب انتهاء الفترة المخصصة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023 - 2024 وانتظارهم نتائج أبنائهم في كافة المواد الدراسية التي خضعوا لدراستها.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2024

يستطيع أولياء الأمور الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات الشخصية للطالب والمدرسة المقيد بها وتسجيل رقم جلوسه في الامتحانا بشكل صحيح والضغط على كلمة استعلم او عرض النتيجة حيث تظهر درجات الطالب بالتفصيل في كافة المواد.

ويمكن أيضا الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم من خلال الاتصال على الرقم الساخن لوزارة التربية والتعليم عبر الرقم 09000100 من أى تليفون أرضي أو حلال إرسال رسالة عبر التليفون المحمول على رقم 5757 وإدخال البيانات المطلوبة.

موعد إعلان نتائج طلاب أولى إعدادي الترم الأول 2024

تعلن بوابة نتائج التعليم الأساسي درجات طلاب الصف الأول الإعدادي عقب الانتهاء من عمليات الكنترول من تصحيح وتدقيق ومراجعة ورصد درجات لكافة المواد الدراسية التي خضع لها الطالب في الفصل الدراس الأول للعام الحالي 2023-2024 وذلك في غضون ما يقرب من أسبوع إلى 15 يوم فقط من انتهاء الامتحانات.

ويمكن معرفة درجات الطلاب من خلال المدارس المقيد بها الطلاب مباشرة حيث يتم تعليق النتيجة بشكل ورقي داخل المدرسة ويتم عرض نسخة من النتائج على مدير الإدارة التعلمية التابع لها المدرسة المقي بها الطالب ويمكن الحصول عليها من خلال الإدارة التعلمية.

موعد الفصل الدراسي الثاني 2024

تنتهي اجازة نصف العام يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024 حيث تستمر مدة الدراسة الفعلية حتى لمدة 17 أسبوع فقط على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 22 مايو المقبل وفقا للمخطط الزمني للعام.

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رابط بوابة التعليم الأساسي للاستعلام عن درجات الطلاب