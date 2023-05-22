رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 الترم الثاني

تعلن كل محافظة على حدة نتيجة الصف الأول الاعدادي بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق بها ، وتوفر بعض هذه المحافظات نتيجة اولى اعدادي عبر بوابتها الالكترونية برقم الجلوس والاسم ، والبعض الآخر يوفرها في المدارس بالمجان لجميع الطلاب ويتم وضعها في مكان ظاهر بالمدارس.

نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 في بعض المحافظات .

بوابة النتائج التعليم الاساسي

توفر بوابة النتائج التعليم الاساسي نتيجة الصف الأول الاعدادي للطلاب في محافظة القاهرة والذين انهوا امتحاناتهم الاسبوع الماضي، ويستطيع الطلاب وأولياء الامور الاطلاع على النتيجة باتباع بعض الخطوات :

اولا : يجب الدخول عبر بوابة النتائج التعليم الاساسي أو الضغط على الرابط التالي من هنا.

، ثم الضغط على نتائج سنوات النقل، وقم بإدخال الرقم القومي للطالب، اختيار المرحلة الدراسية الإعدادية ، اختيار الصف الدراسي الصف الأول الاعدادي ، اختيار العام الدراسي 2022-2023، اختيار الفصل الدراسي الثاني ، ثم اضغط على عرض النتيجة.

وتوفر بوابة النتائج التعليم الأساسي بجانب نتيجة الصف الأول الاعدادي نتيجة الصف الرابع الابتدائي و نتيجة الصف الخامس الابتدائي ونتيجة الصف السادس الابتدائي ، وأيضًا في المرحلة الاعدادية يوفر نتيجة الصف الثاني الاعدادي و نتيجة الشهادة الاعدادي.

نتيجة أولى اعدادي مديرية التربية والتعليم بالجيزة

يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة اولى اعداديبعد اعتمادها من مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال المدرسة التي يدرس بها كل طالب، حيث لا توفر مديرية التربية والتعليم بالجيزة النتيجة عن طريق موقعها الالكتروني أو عن طريق صفحتها الرسمية عبر الفيس بوك ، والطريقة الوحيدة للحصول على نتيجة سنوات النقل في المرحلة الابتدائية والإعدادية زيارة المدرسة التي يدرس بها الالب حيث يتم وضع النتائج فيها وتوفيرها مجانًا للطلاب والأهالي.