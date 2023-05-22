الإثنين 22 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 الترم الثاني

الأول الإعدادى
الأول الإعدادى

تعلن كل محافظة على حدة نتيجة الصف الأول الاعدادي بعد انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق بها  ، وتوفر بعض هذه المحافظات نتيجة اولى اعدادي عبر بوابتها الالكترونية برقم الجلوس والاسم ، والبعض الآخر يوفرها في المدارس بالمجان لجميع الطلاب ويتم وضعها في مكان ظاهر بالمدارس.

نتيجة الصف الأول الإعدادى برقم الجلوس والاسم 

وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 في بعض المحافظات . 

بوابة النتائج التعليم الاساسي

توفر بوابة النتائج التعليم الاساسي نتيجة الصف الأول الاعدادي للطلاب في محافظة القاهرة والذين انهوا امتحاناتهم الاسبوع الماضي، ويستطيع الطلاب وأولياء الامور الاطلاع على النتيجة باتباع بعض الخطوات : 

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس 2023 محافظة الجيزة

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة سوهاج 2023 الترم الثاني

اولا : يجب الدخول عبر بوابة النتائج التعليم الاساسي أو الضغط على الرابط التالي من هنا.

 ، ثم الضغط على نتائج سنوات النقل، وقم بإدخال الرقم القومي للطالب، اختيار المرحلة الدراسية الإعدادية ، اختيار الصف الدراسي الصف الأول الاعدادي ، اختيار العام الدراسي 2022-2023، اختيار الفصل الدراسي الثاني ، ثم اضغط على عرض النتيجة.

وتوفر بوابة النتائج التعليم الأساسي بجانب نتيجة الصف الأول الاعدادي نتيجة الصف الرابع الابتدائي و نتيجة الصف الخامس الابتدائي ونتيجة الصف السادس الابتدائي ، وأيضًا في المرحلة الاعدادية يوفر نتيجة الصف الثاني الاعدادي و نتيجة الشهادة الاعدادي.

نتيجة أولى اعدادي مديرية التربية والتعليم بالجيزة

يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة اولى اعداديبعد اعتمادها من مديرية التربية والتعليم بالجيزة من خلال المدرسة التي يدرس بها كل طالب، حيث لا توفر مديرية التربية والتعليم بالجيزة النتيجة عن طريق موقعها الالكتروني أو عن طريق صفحتها الرسمية عبر الفيس بوك ، والطريقة الوحيدة للحصول على نتيجة سنوات النقل في المرحلة الابتدائية والإعدادية زيارة المدرسة التي يدرس بها الالب حيث يتم وضع النتائج فيها وتوفيرها مجانًا للطلاب والأهالي.

txt

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم محافظة القاهرة 2023 الترم الثاني

الصف الأول الإعدادي نتيجة الصف الأول الاعدادي نتيجة اولي اعدادي مديرية التربية والتعليم بالجيزة بوابة النتائج التعليم الاساسي

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 22 مايو 2023 فى مصر دون مصنعية

تأجيل محاكمة قتلة الطفل زياد لسرقة هاتفه في القليوبية إلى 17 يونيو

"متواضع وذوق جدًا".. جمال شعبان يكشف تفاصيل لقائه مع محمد رمضان

رئيس مجلس الدولة: الاتحاد العربى للقضاء الإدارى يحرص على تدعيم التعاون والعمل المشترك

نائب رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض الوسائل التعليمية بـ"الطفولة المبكرة"

الزمالك يفكر فى خطف نجم الإسماعيلى.. وهذا ما طلبه المدير الفنى من ميدو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مسقط- القاهرة.. زيارة سلطانية تاريخية

جمال-أسعد

الحوار والهوية المصرية

محمود خليل

حين رأى نفسه «الأعظم»

وائل لطفي

تمكين الشباب.. الطريق نحو المستقبل

محمد العسيري

مهرجان الموسيقى.. عزف غير منفرد

إسراء شوقي

مستقبل إعلام «الذكاء الاصطناعى»

وائل لطفي

مستقبل العرب الاقتصادى

ماجد حبته

الدول الغنية مدينة للفقيرة!

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى

غضب فلسطينى من اقتحام بن غفير للأقصى.. واجتماع حكومة الاحتلال فى القدس