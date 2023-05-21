الأحد 21 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس 2023 محافظة الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس 2023 على مستوى جميع محافظات الجمهورية من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها خلال الأيام الماضية.

نتيجة الشهادة الابتدائية 2023

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى التفاصيل الخاصة بهذا الأمر ورابط الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2023 لطلاب محافظتى القاهرة والجيزة.

وكان طلاب الصف السادس الابتدائى أنهوا منذ أسبوع مضى تقريبا اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023 فى جميع المحافظات المصرية.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة أعلنت على موقعها الإلكترونى عن اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى لجميع تلاميذ المحافظة فى موعد أقصاه الأيام القليلة المقبلة عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها ومراجعتها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية على ضرورة تصحيح الامتحانات بصورة يومية وبشكل مكثف من قبل اللجان المعنية لتصحيح الامتحانات.

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رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي محافظة الدقهلية 2023

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة القاهرة 2023

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى محافظة القاهرة من خلال الاسم ورقم الجلوس 

  • الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال الضغط هنا.
  • اختيار نتائج سنوات النقل.
  • اختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023.
  • إدخال الاسم ورقم الجلوس والرقم القومي للطالب.
  • الضغط على عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الابتدائية بالاسم ورقم الجلوس 2023 محافظة الجيزة

وحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى أدلت بها من خلال موقعها الإلكترونى وذلك ما صرحت به مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة فإنه من المنتظر الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائى لجميع المدارس بالمديرية خلال هذا الأسبوع أو فى نهايته على أقصى تقديرمن خلال استخدام اسم التلميذ ورقم الجلوس الخاص به.

وكانت محافظة الجيزة، أعلنت فى وقت سابق على موقعها الإلكترونى أن النتيجة سوف تتوفر بالمدارس التابعة لمديرية الجيزة التعليمية وعلى كل تلميذ الذهاب إلى المدرسة للحصول على النتيجة فور الإعلان عنها ولم يصدر حتى الآن أى تصريحات بشأن إمكانية حصول التلميذ على النتيجة من خلال الموقع الإلكترونى لمديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة باستخدام الاسم ورقم جلوس الطالب.

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