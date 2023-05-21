نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة سوهاج 2023 الترم الثاني

زاد البحث عن نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة سوهاج 2023 وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 التي أجريت خلال الفترة من يوم 6 - 15 مايو الجاري وفقا للجدول الذي أعلنته رسميا مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة سوهاج 2023

خصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج موقع إلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) لخدمة أولياء الأمور حيث يمكنهم الاستعلام من خلاله عن نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة سوهاج 2023 عقب إدخال كافة البيانات اللازمة عن الطالب ومدرسته المقيد بها والإدارة التعليمية ورقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني قد أجريت على مستوى الإدارات التعليمية في محافظة سوهاج وفقا للجدول الذي تم اعتماده رسميا حيث تم ترتيب امتحان المواد الدراسية التي أدها الطلاب وفقا لفترات الزمنية بين المواد وبعضها والتي من شأنها أن تمنحهم الثقة بالنفس وعدم التوتر أثناء الامتحانات.

خطوات الاستعلام عن نتائج طلاب 1 إعدادي بسوهاج 2023

يستطيع طلاب 1 إعدادي بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج الاستعلام عن درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 بشكل إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للمحافظة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة خدمات التعليم.

تحديد الاستعلام عن نتائج الطلاب في الترم الثاني.

إدخال بيانات الطالب المستعلم عن نتيجته بتفصيل

تسجيل بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

تدوين رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور قائمة بدرجات الطالب في كافة المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد إعلان نتيجة 1 إعدادي 2023

لم تحدد مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني موعدا رسميا للإعلان عن نتيجة طلاب صفوف النقل للترم الدراسي الثاني بمحافظة سوهاج حيث من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة عقب اعتماد النتيجة رسميا والانتهاء من كافة أعمال الكنترول من تصحيح ورصد ومراجعة بجيث تضمن حق الطالب كاملة في الدرجات الحاصل عليها في المواد الدراسية.

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موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن نتائج الطلاب