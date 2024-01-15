مجلس شئون التعليم بجامعة الإسكندرية يؤكد انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول

ناقش الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد صباح اليوم الإثنين، سير أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، مشيدًا بجهود عمداء ووكلاء الكليات وكافة منتسبي الجامعة فى انتظام سير العمل بلجان الامتحانات، وإدارة العملية الامتحانية بمستوى متميز إلتزام الطلاب بالارشادات والتوجيهات المتبعة داخل اللجان، والانتظام الكامل بأعمال الكنترولات لإنجاز أعمال التصحيح والرصد والمراجعة وذلك تمهيدا لإعلان نتائج الامتحانات للطلاب فى أقرب وقت ممكن.

وشدد المجلس، على ضرورة الاستمرار فى توفير المناخ الملائم، وكل الاحتياجات اللوجستية للطلاب، وتجهيز القاعات بكل ما يضمن راحتهم أثناء تأدية الامتحانات.

وقدم الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة، عرض تقديمي عن ملخص لآلية تطبيق سياسة الامتحانات بالجامعة والتى تم اعتمادها بمجلس جامعة الإسكندرية.

وهنأ المجلس الدكتورة نيفين غريب بمناسبة صدور قرار الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بتعيينها قائم بأعمال عميد كلية الفنون الجميلة.

وكان قد استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، السفير ريتشارد ماكنزو سفير تنزانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات التنزانية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

شهد اللقاء حضور الدكتور هشام سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم رحاب مستشار رئيس الجامعة للشئون الإفريقية.



وفي كلمته أكد الدكتور قنصوة حرص جامعة الإسكندرية، على توطيد سبل التعاون مع الجامعات التنزانية فى المجالات العلمية المختلفة، وتوفير كافة سبل الرعاية والخدمات التعليمية والبحثية المتميزة للطلاب التنزانيين الدارسين بجامعة الإسكندرية.

وأوضح أن جامعة الإسكندرية تعمل جاهدة علي تطوير وتنمية مهارات الطلاب الأفارقة بصفة عامة حتي يشاركوا في نهضة بلادهم، مضيفًا أن جامعة الإسكندرية تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجامعات التنزانية في مجالات المياة والطاقة المتجددة والكهرباء، والاستمرار فى إرسال القوافل الطبية توطيدا للعلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين.