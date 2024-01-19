السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نيفين مسعد لـ"الشاهد": المصرى معجون بخفة الظل رغم التحديات

الدكتورة نيفين مسعد
الدكتورة نيفين مسعد مع الدكتور محمد الباز

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الشعب المصري معجون بخفة الظل والقدرة الفائقة على السخرية حتى من نفسه، وإطلاق النكات على كل شيء، سواء كان خبرا سياسيا أو اجتماعيا أو حتى اقتصاديا.

وأضافت "مسعد"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن روح المصريين للدعابة والبهجة لم تتأثر رغم الظروف المحيطة داخليًا وخارجيا.

وأشارت إلى أن "السوشيال ميديا" استطاعت فتح العديد من المساحات لعرض البهجة والمرح، والتعليق على المواقف السلبية بروح المرح ويرطب الأجواء.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي"، و"الشاهد" يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

الدكتورة نيفين مسعد نيفين مسعد الشاهد اكسترا نيوز الدكتور محمد الباز محمد الباز

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