نيفين مسعد لـ"الشاهد": رسامو الكاريكاتير كانوا مؤثرين بالماضى فى نقد الأوضاع

قالت الدكتورة نيفين مسعد، أستاذ النظم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن رسامي الكاركيتر كانوا مؤثرين بشكل كبير في الماضي، من خلال تقديم ونقد الأوضاع بشكل ساخر يفهمه كل فئات المجتمع.

وأضافت "مسعد"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من رسامي الكاريكاتير في الصحافة المصرية، ولكن ليس بنفس الوفرة التي شاهدناه قديمًا.

ونوهت أستاذ النظم السياسية، أن عمرو سليم، كانت له مواقف شديدة الجرأة في ظل حكم الإخوان، مشيرة أن شبكة التواصل الاجتماعي ساهمت في تقليل رسامي الكاريكاتير بشكل كبير.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.