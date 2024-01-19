"الهدف مصر".. مصطفى بكرى يكشف خطورة توقيع اتفاقية أرض الصومال مع إثيوبيا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك قلقا يسود منطقة دول البحر الأحمر، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال، من أجل وجود منفذ تجاري وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

أشار "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الهدف من توقيع هذه المذكرة هي مصر، مضيفًا أن هذا تحرك جديد وخطير من أديس أبابا.

ونوه الإعلامي مصطفى بكري، أن إثيوبيا تصدر البضائع الخاصة بها من ميناء جيبوتي، مقابل 2 مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن في عام 2018 اتفقت إثيوبيا مع أرض الصومال، على الحصول 19 كيلومترا من ميناء "بربره"، ولكن في 2020 ألغت أرض الصومال الاتفاقية بسبب عدم استيفاء الشروط المطلوبة.

وأضاف "بكري"، أن الاتفاق يمتد 50 عامًا، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال، بالإضافة إلى المساعدة في النواحي الإقتصادية، حيث من المتوقع أن تتم الاتفاقية الجديدة في فبراير المقبل.