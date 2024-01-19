الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التموين: استوردنا ألبان بودرة بمليار دولار خلال 2023

مساعد أول وزير التموين
مساعد أول وزير التموين

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: “استوردنا العام الماضي بمليار دولار ألبان بودرة من الخارج”.

وأشار "العشماوي"، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية الحياة، إلى أن الألبان العادية لدينا منها اكتفاء ذاتي، أما الجبن فتصنع من ألبان البودرة ولهذا السبب ارتفعت أسعارها".

وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم التوصل مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، بأن المُصنع سيضع حدا سعريا من أجل وصول المنتج للمستهلك بسعر عادل.

ونوه "العشماوي"، بأن الدولة تراقب الأسواق بشكل دائم للتأكد من السعر، حيث تم إجبار المصنعين على ضرورة تدوين الأسعار على السلع، من أجل تجنب التلاعب.

وعن المراقبة الدورية للمنافذ، أكد مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من الصعب تحقيق المراقبة الشاملة والدورية، حيث إن لدينا 4 ملايين منفذ في مصر، مشيرًا إلى أن المواطن المصري جزء مهم من الرقابة.

ألبان بودرة بصراحة فضائية الحياة مساعد أول وزير التموين جهاز تنمية التجارة الداخلية

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