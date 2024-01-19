الجمعة 19 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير استثمار لـ"إكسترا نيوز": الدعم الحكومي أرتفع من 2014 حتي الآن 140%

محمد الشوادفي
محمد الشوادفي

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن الحماية الاجتماعية في الدولة المصرية، تسير وفق رؤية واستراتيجة، من أجل الحفاظ على معيشة الفرد.

ونوه "الشوادفي" خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدعم الحكومي ارتفع من عام 2014 حتى الأن بنسبة 140%، ليصل لكل الفئات.

 الدولة في توفير الحياة الكريمة للفئات المستفيدة من "تكافل وكرامة"

وأشار أستاذ الإدارة والاستثمار، أن فئات "تكافل وكرامة"، كانت فئات ليس لديها دخل، تعاني من ضيق المعيشة، لذلك ساهمت الدولة في توفير الحياة الكريمة لها.

وأضاف "الشوادفي"، أن المواطن المصري أولوية قصوى بالنسبة للدولة، باعتباره المحرك الأساسي لكل جهد أو خطة أو استراتيجية تتبناها في مصر.

وأردف، أن الدولة اتخذت العديد من القرارات الهامة لمساندة المواطن في ظل الظروف الإقتصادية الاستثنانية التي يمر بها العالم، مضيفًا أن الدولة أطلقت عدة مبادرات من أجل رفع مستوى المعيشة للفرد.

خبير استثمار اكسترا نيوز الدعم الحكومي الدكتور محمد الشوادفي الحماية الاجتماعية الإدارة والاستثمار

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