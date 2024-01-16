الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: وائل الدحدوح كان مهددا بالشلل

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

كشف الكاتب الصحفي ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، عن أن وائل الدحدوح صحفي مهني وشجاع، متمنيًا له العلاج والشفاء إذ أن إصابته بالغة ومهدد بالشلل لأن لديه إصابة بالغة وبحالة لعلاج عاجل، وجيش الاحتلال تسبب في جرائم عديدة ضد عائلته. 

وأضاف "أبو بكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين ستواصل العمل مع وائل والاطمئنان عليه، وكان هناك تواصل مع نقيب الصحفيين في مصر أن يقيم له مقر استقبال في نقابة الصحفيين المصرية، ألا أنه بسبب حالته تم نقله إلى قطر في الوقت الحالي. 

وتابع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الإعلاميين والصحفيين داخل قطاع غزة وخارجه، وما يحدث في فلسطين هو أكبر مجزرة في تاريخ الإعلام في العالم يتم في فلسطين داخل قطاع غزة في أقصر فترة زمنية ممكنة، والحرب العالمية لم تشهد استشهاد هذا الكم من الصحفيين، ومازالت النقابة تواصل العمل من أجل نقل الحقيقة ومحاسبة القتلة الذين يمارسون القتل ضد الفلسطينيين بكل أشكاله.

نقيب الصحفيين الفلسطينيين وائل الدحدوح الإحتلال الإسرائيلي الدحدوح في المساء مع قصواء

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