الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وائل الدحدوح يشكر الرئيس السيسى بعد خروجه من غزة

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

قال ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، إنه تلقى رسالة قبل قليل من الزميل وائل الدحدوح، والذي أكد فيها أنه بخير وبصحة جيدة.

ونوه نقيب الصحفيين الفلسطينيين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن الزميل وائل الدحدوح، أرسل معه الشكر مجددًا لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى نقابة الصحفيين المصريين، على حسن استقباله وتسهيل إجراءات خروجه من غزة.

وأضاف "أبوبكر" أن الصحفي وائل الدحدوح شدد على إرسال الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الدولة المصرية والصحافة والإعلام المصري.

وائل الدحدوح غزة نقيب الصحفيين الفلسطينيين في المساء مع قصواء سي بي سي ناصر أبو بكر

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