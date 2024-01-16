الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تشريعية النواب": نعمل على إنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الكامل

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إننا نعمل على إنجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الكامل، بعدما حسمنا النقاط المتعلقة بـ"استئناف الجنايات".

أشار الطماوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أننا عالجنا بتعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إشكاليات الأحكام الغيابية التي كانت تؤرق المصريين.

ونوه وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن المجلس أنتصر للنيابة العامة في الجزء المتعلق بالأحكام الغيابية حال الإدانة، لافتًا إلى أن مجلس النواب أنتصر أيضًا لحقوق الإنسان في التأكيد على رأي "المفتي" مرتين حال حكم الإعدام.

وأضاف الطماوي أنه يتبقى عدد قليل من المواد يجب تدقيقها في القانون الجديد، وجرى العمل عليها في الوقت الحالي، موضّحًا أن المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب يزيل العقبات التي تواجه اللجنة في الوقت الحالي، واللجنة بها ممثلين كثيرين من أجل إعداد القانون.

تشريعية النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النائب ايهاب الطماوي مجلس النواب في المساء مع قصواء

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