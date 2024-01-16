الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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نقيب الصحفيين: وائل الدحدوح رمز صحفى كبير.. وتردد كثيرًا قبل مغادرة غزة

خالد البلشي مع قصواء
خالد البلشي مع قصواء

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين المصرين، إن الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، رمز صحفي كبير، كشف جرائم الكيان الوحشي الصهيوني في قطاع غزة.

ونوه نقيب الصحفيين، خلال مداخلة لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، إلى أن الزميل وائل الدحدوح، تواصل مع نقابة الصحفيين، لتسهيل إجراءات دخوله إلي مصر لتلقي العلاج.

ووجه البلشي الشكر للدولة المصرية على سرعة الاستجابة للزميل وائل الدحدوح، مضيفًا أنه كان مترددًا في الخروج من قطاع غزة حتى اللحظات الأخيرة، وفور تماثله للشفاء سيعود لمواصلة عمله داخل القطاع.

وأردف أن بعض الأصدقاء أقنعوه بالخروج لتلقي العلاج خارج فلسطين، وتم استقباله بعد دخوله من معبر رفح، ووجه الشكر لكل من ساهم في خروجه، ولكل الأطراف وعلى رأسها نقابة الصحفيين والدولة المصرية.

خالد البلشي قصواء الخلالي وائل الدحدوح نقيب الصحفيين الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح الصحفي الفلسطيني في المساء مع قصواء سي بي سي

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