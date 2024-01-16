الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محلل فلسطينى: وصول 40 شاحنة مساعدات فقط لشمال غزة خلال 15 يومًا

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال المسشار طه الخطيب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل أصبحت محمية بقرار مجلس الأمن بخصوص السيطرة على معبر كرم أبوسالم.

ونوه "الخطيب" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية "الحياة"، بأن مصر تجهز أكثر من 120 شاحنة بشكل يومي، ولكن ما يدخل من الجانب الإسرائيلي هو الثلث فقط.

وأشار المحلل الفلسطيني إلى أن المستشفى الميداني الأردني لم يعمل حتى هذه اللحظة، حيث تم وضعه في مكان لم يسلم من القصف الإسرائيلي.

وأضاف "الخطيب" أن إسرائيل على مدار 15 يوما لم تُدخل سوى 40 شاحنة في شامل غزة فقط، وهذا أمر كارثي، مضيفًا أن الكثير من عمليات البتر تقوم بمخدر موضعي.

وأكد "الخطيب" أن إسرائيل تتوغل وتتوحش بشكل كبير في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن إسرائيل استباحت غزة بشكل كبير في ظل صمت دولي. 

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