مراسل "إكسترا نيوز": مفوضة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية تزور معبر رفح غدًا

قال عوض الغنام، مراسل "إكسترا نيوز"، إن سيجريد كاخ، مفوضة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وإعادة إعمار غزة، وصلت إلى مصر اليوم الثلاثاء، ومن المقرر أن تزور العريش غدًا، لتفقد سير عمل الهلال الأحمر في تجهيز المساعدات الإنسانية.

ونوه الغنام خلال مداخلة لبرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، إلى أن الزيارة ستضمن المقر الرئيسي الذي يحمل عددا من المؤون، وبعد ذلك ستتجه إلي معبر رفح، وسيكون هناك تفقد لعدد هائل من السيارات التي تنتظر الدخول لقطاع غزة.

وأشار "الغنام"، إلى أنه من المحتمل أن تتجه بعد ذلك إلى إسرائيل من أجل التوصل إلى حل من أجل زيادة عدد سيارات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.