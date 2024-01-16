علي الدين هلال: الشعوب نجحت في دعم القضية الفلسطينية وأحرجت الحكومات

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، أن ما يحدث في غزة ما هو إلا دروس متكررة أولها فشل مجلس الأمن في تحمل المسؤولية، والسبب الولايات المتحدة وحقها في "الفيتو".

وأضاف "هلال" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع على فضائية "الحياة"، أن جمعية الأمم المتحدة دعمت القضية الفلسطينية وطالبت بوقف إطلاق النار في غزة، ولكن قراراتها غير إلزامية.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الشعوب نجحت في دعم القضية الفلسطينية وأحرجوا الحكومات في الكثير من الدول، وهذا الأمر طبيعي في ظل المعاناة الذي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأشار "هلال" إلى أن الاتحاد الأوروبي ما هو إلا صوت سيده والمتمثل في الولايات المتحدة، الأمر الذي جعله ليس له دور في ظل جرائم الحرب والانتهاكات التي تمارسها حكومة الاحتلال .