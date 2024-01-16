علي الدين هلال: السياسية الإسرائيلية ساهمت في مقتل المحتجزين بـ"نيران صديقة"

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، وأستاذ العلوم السياسية، إن الوساطة المصرية القطرية ساهمت بشكل كبير في تهدئة الأوضاع بغزة.

ونوه "هلال" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية الحياة، بأن التعنت الإسرائيلي السبب في فشل جميع المفاوضات السياسية.

وأشار إلى أن إسرائيل تحدثت بشكل كبير عن الهجرة الطوعية، مضيفًا أن هذا المخطط هو تخطيط مخباراتي من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف "هلال"، أن حماس تمارس الضغط النفسي على الكيان المحتل، مشيرًا إلى أن إجمالي السياسية الإسرائيلية ساهمت في مقتل المحتجزين بـ"نيران صديقة".

وأردف أن إسرائيل أعلنت منذ الحرب على غزة، أن هدفها هو القضاء على حماس، ولكن الأهداف الخفية والتي أعلنت منهم بعد ذلك هو تصفية القضية الفلسطينية.