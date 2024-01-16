اللواء محمد الغباري: القوات المسلحة تؤمن حدودنا بكفاءة عالية

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الأمن القومي له دوائر والدائرة الإقليمية هي المنطقة المحيطة بنا.

وأشار "الغباري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي" أن تأمين الحدود من جانب القوات المسلحة على اكمل وجه، مضيفًا أن التصدي للمهربين وغيرها من العمليات الإجرامية دائمًا ما تتصدي لها القوات المسلحة.

ونوه مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن القوات المسلحة تؤمن الحدود المصرية على كافة الاتجاهات الشرقية والغربية والجنوبية بكفاءة عالية.

وأكد أن القوات المسلحة في أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف على أكمل وجه.