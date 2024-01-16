الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصواء الخلالي: مصر قادرة على حفظ استقرارها رغم تصاعد التوترات بالمنطقة

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن المشهد الدولي في المنطقة أصبح ساخن ومتوتر للغاية، وعلى الرغم من ذلك مازالت مصر قادرة على حفظ استقرارها الأمني، رغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا. 

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن القيادة المصرية نجحت في تعزيز قدرة القوات المسلحة، للحفاظ على الانضباط والأمن والأمان . 

وتابعت أن مصر قادرة على حماية حدودها رغم تصاعد التوترات في المنطقة.

قصواء الخلالي الإعلامية قصواء الخلالى في المساء مع قصواء سي بي سي الدولة المصرية

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