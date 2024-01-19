التموين: لدينا 7 مستودعات لتخزين السلع الاستراتيجية أهمها السكر والزيت

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: "لدينا ما يقرب من 7 مستودعات استراتيجية لتخزين السلع".

وأشار "العشماوي"، في تصريحات له خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية "الحياة"، إلى أن سوق العبور من أكبر الأسواق في مصر، والذي يضم الكثير من السلع الأساسية، والتي يحتاجها البيت المصري.

وأضاف مساعد وزير التموين، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي للسلع، ومنها الزيت والسكر واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى القمح.

وأوضح "العشماوي"، أن الدولة المصرية لديها أرصدة كبيرة من السلع لفترات طويلة، مشيرًا أن ما يثار حول وجود أزمات في بعض السلع هي مجرد إشاعات.