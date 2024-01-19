جهاز تنمية التجارة الداخلية: 64 مليون مواطن مستفيد من بطاقات التموين

قال إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك احتياجا لجهاز تنمية التجارة، خاصة مع طرح وثيقة الدولة للتنمية الاقتصادية.

وأضاف "العشماوي"، خلال لقائه ببرنامج "بصراحة"، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، كان تابعًا لوزارة التجارة والصناعة، ونقل بعد ذلك لوزارة التموين.

ونوه مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك 32 سلعة تموينية يتم تداولها في السوق تحت مظلة وزارة التموين.

وأشار "العشماوي"، إلى أن هناك 64 مليون مواطن مصري، مستفيدون من بطاقات التموين، مؤكدًا أن 72 مليون مواطن يستفيد من بطاقات الخبز أيضًا، وفقًا لآخر الإحصائيات.